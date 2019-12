La statale Appia è stata riaperta al chilometro 81 in entrambi i sensi di marcia mentre resta ancora chiusa nel tratto compreso tra il km 63 e il chilometro 80, ossia tra Latina e Terracina. Lo annuncia la Prefettura di Latina attraverso una nota. La chiusura si è resa necessaria in seguito alla forte ondata di maltempo che lo scorso fine settimana si è abbattuta sulla provincia di Latina. Il forte vento e poi la pioggia hanno causato la caduta di numerosi alberi e per rimuoversi è stato necessario mettere in campo una task force composta da Anas, protezione civile e vigili del fuoco. I lavori continuano anche in queste ore