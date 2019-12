Alla vista di una pattuglia, prima ancora che i poliziotti potessero intimare loro l'alt, hanno fermato l'auto a bordo strada e sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce nel centro di Latina. È successo ieri notte durante la capillare azione di controllo del territorio da parte dei poliziotti della Squadra Volante. L'episodio si è registrato in corso Matteotti intorno alle 4 di ieri in circostanze ancora al vaglio della Questura. Per ora si sa il motivo della fuga, ma non si conoscono ancora le identità dei giovani protagonisti della folle impresa. La vettura infatti, una vecchia Ford Ka, era già sottoposta a sequestro amministrativo, quindi non poteva essere utilizzata. Di certo chi si trovava a bordo in qualche modo è legato al soggetto al quale la vettura era stata affidata.