Un bandito armato è entrato in azione ieri sera, nel centro di Latina, per mettere a segno una rapina quando ormai l'allerta, per le festività natalizie, sembrava ormai rientrata. Erano da poco trascorse le 22 quando lo sconosciuto si è presentato, con la pistola in pugno, alla sala scommesse Eurobet di via Giulio Cesare, nei pressi dell'incrocio di via Emanuele Filiberto, a due passi dalle autolinee. Passando inosservato, l'uomo ha raggiunto la cassa e ha infilato la canna nella fessura del vetro che lo separava dalla cassiera e si è fatto consegnare i contanti, poco più di duemila euro. Ha parlato pochissimo e ha lasciato l'attività allontanandosi a piedi, ma non è escluso che all'esterno avesse lasciato un veicolo oppure un complice lo stesso aspettando per la fuga. Sta di fatto che le pattuglie della Squadra Volante si trovavano nel circondario e hanno raggiunto la sala scommesse in poco tempo, ma al loro arrivo del bandito non c'era più traccia. In attesa di poter visionare le telecamere della video sorveglianza, sono state raccolte testimonianze per ricostruire i fatti e abbozzare un identikit del fuggitivo: non è molto alto, mentre aveva i lineamenti travisati con un cappello di lana e gli occhiali da sole.