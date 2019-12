Il maltempo che preceduto lo scorso Natale ha lasciato il segno a Maenza, dove l'amministrazione comunale è costretta a intervenire, e anche con una certa urgenza viste le scadenze, per rimettere a posto gli edifici che ospitano le scuole.

Per questo lo scorso 23 dicembre l'ufficio tecnico comunale ha proceduto a un affidamento diretto per assegnare i lavori di manutenzione straordinaria - e urgenti - della copertura e dei servizi igienici dell'edificio di via del Colle che ospita la scuola materna così come la sistemazione dei servizi igienici dell'edificio di via San Sebastiano dove sono allocate le scuole elementari e medie. I lavori saranno svolti dalla ditta di Maenza "Impresa Edile Tomei Giuseppe" e avranno un costo di 15mila euro.

Del resto, le condizioni meteo avverse che si sono verificate nello scorso mese di novembre, nonché l'evento calamitoso (vento fortissimo) registrato lo scorso 13 dicembre, hanno provocato ingenti danni alla copertura della scuola elementare, sita a San Sebastiano. Tale situazione è stata segnalata prontamente dal personale scolastico in servizio nei plessi siti sul territorio comunale e il sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio tecnico lo scorso 16 dicembre ha evidenziato gravi danni alla copertura della scuola materna che ha provocato infiltrazioni nelle aule, oltre che il distaccamento del manto di copertura, l'intasamento dei servizi igienici della scuola materna, il malfunzionamento dei servizi igienici della scuola media.

Considerato che questi lavori assumono carattere d'urgenza e che dovranno essere eseguiti durante l'interruzione delle attività didattiche per le festività natalizie al fine di non creare problematiche per il regolare svolgimento delle attività didattiche e non avere interferenze durante le lavorazioni, è stato necessario provvedere all'affidamento per darne compiutamente attuazione.