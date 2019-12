Aveva da poco sostenuto un investimento da circa quattromila euro in vista della stagione acquistando delle nuove reti da pesca, senza contare poi l'ordinaria manutenzione della barca. Da sabato, però, un pescatore di San Felice Circeo è praticamente rimasto senza lavoro (difficile sostenere un'altra spesa di quel genere non potendo neppure contare sugli incassi derivanti dalla vendita del pescato), perché le sue reti, posizionate la sera prima, sono scomparse nel nulla. Il sospetto è che possano essere state tirate su da un peschereccio a strascico.

Il fatto è stato denunciato alla capitaneria di porto sabato mattina poco dopo la brutta scoperta. Il pescatore di San Felice, 45 anni, venerdì sera aveva posizionato le sue reti – circa duemila metri – nello specchio di mare antistante il porto a una distanza di circa 0,7 miglia dalla costa e a una profondità che va dai 32 ai 48 metri. Una zona, insomma, dove la pesca a strascico non è consentita atteso che quelle imbarcazioni devono rispettare una determinata distanza dalla costa: tre miglia o almeno 1,5 miglia se la profondità è di oltre 50 metri.

Sabato mattina, attorno alle sette, quando il pescatore era pronto a tirare su le reti, la scoperta della sparizione. A quel punto, il 45enne si è recato in capitaneria e ha sporto oralmente denuncia. Ha ricostruito ai militari quanto accaduto e ha indicato anche una possibile pista. Ha infatti chiesto di effettuare un controllo sulle blue box – sono i sistemi di localizzazione satellitari - dei pescherecci a strascico locali. Il sospetto, evidentemente, è che possa essere passata di lì una di queste imbarcazioni e il sistema satellitare manterrebbe traccia del tragitto percorso consentendo eventualmente agli investigatori di fare tutte le verifiche del caso. Una copia della denuncia, come da prassi, è stata inviata anche in Procura. Ora la capitaneria di porto sta effettuando tutti gli accertamenti del caso su quanto accaduto.

Per il pescatore di San Felice, come spiega il diretto interessato, un danno che va ben oltre il valore economico in sé delle reti "scomparse", perché quanto accaduto ha determinato il blocco totale della sua attività lavorativa.