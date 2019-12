Va sottolineato che l'ordinanza del sindaco vieta anche l'utilizzo di fuochi artificiali, petardi e altro materiale pirotecnico su tutti i luoghi pubblici della città di Ardea e nei luoghi privati in caso gli stessi botti di Capodanno possano avere ricadute sulle aree pubbliche. I divieti sono in vigore da oggi, 31 dicembre 2019, e proseguiranno fino al 6 gennaio 2020.

Solo nel primo sequestro operato, gli agenti di Ardea hanno sequestrato oltre 1.500 pezzi messi in commercio, che avrebbero garantito all'ambulante circa settemila euro di incassi.

In particolare, il personale coordinato dal comandante Sergio Ierace sta dando applicazione a quanto previsto da un'ordinanza del sindaco Mario Savarese firmata nelle scorse ore e volta a garantire la sicurezza durante questa seconda parte delle festività.

A poche ore dalla notte di San Silvestro e dal Capodanno 2020 la polizia locale di Ardea sta dando luogo a una vasta operazione legata al sequestro di fuochi d'artificio, botti e altro materiale pirotecnico venduti sul territorio comunale in forma ambulante.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli