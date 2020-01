Follia di Capodanno a Cisterna di Latina. Poco prima dell'alba di oggi, infatti, si è consumato un vero e proprio linciaggio ai danni di un giovanissimo classe 2003 del luogo, culminato con un vero e proprio dramma. Per il ragazzo, infatti, è stata necessaria l'asportazione subtotale del lobo e di parte dell'elice destro in seguito ad una profonda ferita dovuta ad un morso. Aggredito prima fuori e poi all'interno della sua abitazione da alcuni coetanei, a quanto pare per una questione d'amore, il minorenne è finito al pronto soccorso con parte dell'orecchio reciso mentre è partita la caccia ai cinque giovanissimi autori della violenta aggressione. Sul fatto indagano gli agenti della Polizia di Stato; gli agenti guidati dal vice questore Riccardo De Sanctis sono chiamati a far luce sull'accaduto. È stato il padre del ragazzo aggredito ad aver denunciato il fatto nelle ore successive presso il Commissariato di via Croce.