«Tutti i venerdì sera ci riuniamo per il Rosario fuori dalle mura perché il parroco non ci fa stare all'interno. E anche la domenica, fuori dal cancello, con gli altri fedeli non possiamo entrare neanche nel parcheggio. Domenica 29 dicembre, in occasione della festa della Santa Famiglia, abbiamo organizzato un pranzo tutti insieme per dire ‘no' all'ultima Messa. La nostra comunità vuole vivere la propria cristianità in questo luogo e non a Sezze che dista più di 15 chilometri».

Prosegue senza interruzioni la battaglia del comitato sorto spontaneamente alla fine del mese di novembre, quando è arrivata la conferma che quella della notte di Natale sarebbe stata l'ultima Messa celebrata all'interno della Chiesa di Casal Bruciato, sulla Migliara 47 nel territorio setino, la Chiesa dedicata a San Lidano che fa riferimento alla parrocchia di Sezze scalo, a sua volta dedicata a San Carlo, l'altro Patrono della città. I motivi addotti per questa decisione andrebbero...