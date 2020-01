Incidente stradale, in questa sera del Capodanno 2020, a Nettuno.

In particolare, un'auto si è ribaltata in via Santa Barbara, all'altezza di via dei Gigli, finendo la sua corsa a ridosso del marciapiede vicino alla caserma di polizia.

Con una dinamica al vaglio della polizia locale, intervenuta poco dopo l'accaduto, pare che la Peugeot abbia colpito un'auto in sosta prima di ribaltarsi. Tutto, però, è ancora da chiarire.

La strada è stata chiusa per consentire le rimozione del veicolo incidentato.