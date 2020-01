Un grave incidente stradale è avvenuto oggi poco prima delle 11 a Borgo Montello, zona via Fossetto, per cause da accertare da parte degli agenti della polizia, una donna di 40 anni è rimasta ferita ed è stata trasferita in gravi condizioni in ospedale. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Aprilia, i vigili del fuoco e il personale del 118. In base ai primi riscontri si dovrebbe trattare di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri veicoli.