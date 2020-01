Un incidente stradale è avvenuto poco fa in pieno centro a Latina in via Ferrucci. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Opel condotta da una donna si è ribaltata.Subito è scattato l'allarme al 118 e la donna è stata trasportata in ospedale e non è in pericolo di vita.Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione del veicolo e la squadra volante.