Hanno salvato tre cuccioli da una morte che sembrava sicura. Sono stai i carabinieri della stazione di Latina Scalo, diretti dal comandante il luogotenente Amedeo Mauro, ad intervenire a Latina Scalo in via delle Industrie e a trovare in un cassonetto della spazzatura i tre piccoli cani meticci che erano stati abbandonati. Gli uomini dell'Arma, impegnati nei servizi di controllo del territorio, sono riusciti a salvarli, pochi minuti prima del passaggio del camion che doveva raccogliere la spazzatura. I tre cuccioli infatti sarebbero andati di fronte ad una morte sicura. I carabinieri sono stati richiamati dai lamenti degli animali e una volta che è avvenuta la scoperta hanno portato i tre piccoli cani in una clinica veterinaria di Sermoneta. Le indagini adesso sono in ogni direzione per risalire all'autore del gesto. Al vaglio degli investigatori anche con l'ausilio dei detective del Ris di Roma ci sono le immagini di alcune telecamere che si trovano nella zona. L'obiettivo è quello di dare un volto e risalire all'identità dell'autore che deve rispondere del reato di abbandono di animali.