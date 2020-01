E' morto uno dei tre cuccioli salvati dai carabinieri trovati in un cassonetto dei rifiuti in via delle Industrie a Latina Scalo. I tre animali sono arrivati nella clinica veterinaria di Sermoneta con il cordone ombelicale ancora attaccato ed erano ipotermici. Uno a causa delle sue gravi condizioni è morto, gli altri due invece sono vivi e stanno bene. Le indagini dei carabinieri proseguono per risalire al responsabile che è accusato di maltrattamenti di animali. Le indagini dei carabinieri della stazione di Latina Scalo, coordinati dal luogotenente Amedeo Mauro, proseguono per risalire all'autore del gesto.