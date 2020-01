Tragedia, questa mattina, nella stazione di Sant'Antimo, nella provincia di Napoli. Un uomo si è tolto la vita gettandosi sui binari durante il passaggio di un treno della tratta Roma Napoli via Formia. Disagi per i pendolari della provincia di Latina: il traffico è stato sospeso dalle ore 5.25 per gli accertamenti dell'autorità giudiziaria. Tra i treni parzialmente cancellati:

R 12351 Formia-Gaeta (5:05) – Napoli Centrale (6:23): limitato a Aversa (5:58)

R 12352 Napoli Centrale (5:31) – Formia-Gaeta (6:50): origine da Aversa (5:55)

R 12353 Formia-Gaeta (6:03) – Napoli Centrale (7:25): limitato a Aversa (6:57)

R 12364 Napoli Centrale (7:00) – Formia-Gaeta (8:12): origine da Aversa (7:17)