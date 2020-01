E' morto per cause naturali, a quanto pare una ischemia. Sarebbe questa la causa della morte di Ciro Imparato, 48 anni, residente a Borgo Montenero, l'atleta che ha perso la vita la mattina dello scorso 15 dicembre a Latina al termine della mezza maratona è deceduto per cause naturali come era emerso anche nell'immediatezza dei fatti. Adesso è arrivata una risposta definitiva. E' quello che è emerso nel corso degli accertamenti condotti dalla Procura e dal pubblico ministero Martina Taglione per risalire alle precise cause del decesso dell'uomo che era stato immediatamente soccorso, una volta che era stata immediatamente compresa la gravità delle sue condizioni. Gli inquirenti avevano acquisito anche tutti i certificati rilasciati per lo svolgimento dell'attività agonistica ed è emerso al termine degli esami che era tutto in regola.