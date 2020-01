Un appello lanciato su Facebook e sulla pagina di Amici di Birillo, l'associazione che si prende cura degli animali rinnovato al telefono da Marcella, nuora della padrona di Pepe, un cagnolino di taglia piccola che giovedì mattina è sparito da casa. «Ho sentito dei rumori insoliti nell'appartamento di mia suocera al piano inferiore e sono andata a controllare». Erano le 7 e 45 di mattina quando i ladri entrati da una porta finestra sembra siano riusciti a fuggire via, senza aver preso oggetti o monili, ma probabilmente portandosi via il piccolo Pepe, 11 anni e da sempre compagnia della padrona di casa. Sulla pagina Amici di Birillo sono disponibili i contatti per eventuali segnalazioni sull'avvistamento del piccolo Pepe.