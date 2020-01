L'offerta scelta sarà quella che riporterà, nei canoni previsti dal bando, il prezzo più vantaggioso per l'ente: dal Comune, tra l'altro, hanno fatto sapere che aggiudicheranno la gara anche se ci sarà un solo partecipante, purché l'offerta venga ritenuta congrua rispetto a quanto richiesto.

«L'impresa - si legge nel bando di gara - dovrà garantire all'interno del proprio organico o a titolo di collaborazione una figura tecnica con cui l'amministrazione dovrà rapportarsi per la contabilità e la direzione tecnica dei lavori».

Dal momento della consegna dei lavori, la ditta che si aggiudicherà l'appalto avrà 102 giorni di tempo per realizzare il tutto e riconsegnare l'area al Comune.

In particolare, dal Comune affideranno un appalto da 282.312,41 euro, somma che servirà - fra le altre cose - alla sistemazione del capping superficiale del vecchio invaso, alla realizzazione di tre piezometri e alla sistemazione della viabilità interna al sito dismesso.

È stato pubblicato nelle ultime ore del 2019, a Velletri, il bando di gara per le attività preliminari relative alla chiusura definitiva della discarica esaurita di Lazzaria.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli