Il primo weekend di gennaio, per Sezze e Sermoneta, si apre con una tragedia.

Questa mattina, 4 gennaio 2019, in via del Murillo, a poca distanza dall'incrocio con via degli Archi, si è verificato un incidente mortale: a perdere la vita per cause al vaglio della polizia locale setina, è stato un 41enne di Sermoneta Scalo.

L'uomo era diretto verso Latina Scalo quando, forse a causa di un malore fatale, ha perso il controllo della sua Bmw Z4 ed è finito fuori strada.

I soccorsi sono stati inutili: il personale di un'ambulanza e dell'automedica non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I rilievi, come detto, sono stati affidati alla Municipale, mentre a supporto degli agenti sono intervenuti anche i carabinieri di Latina Scalo.