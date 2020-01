Un'auto si è ribaltata stamattina all'incrocio tra via del Lido e via Picasso in seguito allo scontro con un'altra vettura, entrambe utilitarie Kia Picanto. È successo nei pressi del centro commerciale Morbella dove si sono registrati disagi per la viabilità durante i rilievi del sinistro e la rimozione dei mezzi. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per gli accertamenti del caso. Ad avere la peggio, tra i due automobilisti, la ragazza di 30 anni che sedeva al volante della vettura ribaltata, soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti comunque in condizioni non gravi. Illeso invece il conducente sessantenne dell'altra utilitaria.