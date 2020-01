I danni riportati dalle auto coinvolte nell'incidente che si è verificato stamattina a Fondi sono stati piuttosto ingenti, ma fortunatamente per le due persone che erano al volante le conseguenze non sono state particolarmente gravi. Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Mola di Santa Maria e la strada provinciale per Lenola.Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Fondi, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica. La causa dell'incidente a quanto pare è riconducibile a una mancata precedenza. I due feriti, invece, sono stati trasportati all'ospedale "Fiorini" di Terracina per accertamenti.