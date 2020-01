Tanta paura e alcune ferite per una donna rimasta coinvolta un incidente all'incrocio tra via Laurentina e via Apriliana, al confine tra Aprilia e Ardea. Lo scontro tra due auto si è verificato questa mattina e ha visto coinvolti due mezzi: una Fiat Punto e una Opel Dacia. A riportare le conseguenze peggiori è stata una donna, la portiera dall'auto dopo l'impatto è infatti rimasta incastrata e perciò è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Pomezia. Successivamente la donna, che nell'incidente ha riportato alcune ferite, è stata trasportata al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, che hanno eseguito i rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro.