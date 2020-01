Questa mattina a Sabaudia, i carabinieri della locale stazione, a seguito di attività info-investigative, denunciavano in stato libertà per il reato di "furto" un 47enne ed una 50enne di Napoli. Imilitari operanti, a seguito della perquisizione effettuata all'interno dell'auto che trasportava i predetti rinvenivano, occultato sotto sedile guida, un computer asportato durante il pomeriggio precedente, previa rottura del vetro anteriore, da un'autovettura renault clio parcheggiata in via lungomare. La refurtiva recuperata veniva restituita alla legittima proprietaria.