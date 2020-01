Seppure possa essere anche colpa del freddo che spinge gli animali a uscire dai boschi in cerca di cibo, si susseguono nell'ultimo periodo le segnalazioni di cittadini di Roccasecca dei Volsci per quanto riguarda la presenza di animali per strada.

E se sulla via che sale verso la sommità di Monte Curio gli avvistamenti riguardano per lo più dei cinghiali, anche di grossa stazza, per la strada che sale al paese non mancano gli automobilisti che si sono imbattuti in cavalli selvatici che stavano passeggiando tranquilli lungo la carreggiata.

Ma quello che potrebbe sembrare un incontro fuori dal comune, anche piacevole, può nascondere un rischio gravissimo.

Specialmente con la via ghiacciata, trovarsi all'ultimo momento di notte, su una strada buia, un animale in mezzo alla strada, può provocare...