E' stata eseguita ieri mattina dal medico legale nominato dalla Procura, l'autopsia sul corpo di Vincenzo Marsala, l'uomo di 42 anni, residente ad Aprilia, morto in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi in via Massaro al Lido di Latina a poca distanza da via Casalina.

E' stato il pubblico ministero Antonio Sgarella, titolare dell'inchiesta, a disporre l'esame sul corpo. In un secondo momento la salma è stata dissequestrata ed è a disposizione dei familiari per i funerali. L'apertura del fascicolo nell'ufficio giudiziario di via Ezio, è un atto dovuto, come è sempre previsto in questi casi e anche l'avvocato Lucio Teson che assiste il conducente del suv, ha nominato un consulente di parte. Stessa scelta intrapresa anche dai familiari dell'uomo che hanno nominato un consulente che ha partecipato alle operazioni peritali.