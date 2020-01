Incidente stradale, alle 4 di oggi, 7 gennaio 2019, in via Ennio Visca, nel cuore del centro urbano di Nettuno.

Un uomo, al volante di una Fiat Punto, ha perso il controllo dell'auto e ha impattato con violenza contro un suv Audi parcheggiato, danneggiandolo seriamente.

L'uomo, d'origine romena, è stato trovato all'interno dell'abitacolo dell'auto dai poliziotti del commissariato di Anzio, intervenuti poco dopo per rilevare l'accaduto. Di conseguenza, dato che aveva uno stato psicofisico che appariva alterato, è stato accompagnato in ospedale con un'ambulanza e sottoposto ai test di rito, che hanno evidenziato il superamento dei limiti di legge per quanto riguarda l'alcol nel sangue.

Dunque, una volta portato un ufficio, si è visto ritirare la patente e contestare la guida in stato di ebbrezza. Diverse le contravvenzioni elevate.

Chiaramente, la polizia ha provveduto a contattare anche il proprietario dell'auto danneggiata.