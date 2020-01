Incidente stradale, questa mattina (7 gennaio 2020), attorno alle 11, in via Ariana, nel territorio di Lariano.

All'altezza del ristorante "Francone", in direzione di Velletri, due auto si sono scontrate tra loro e, purtroppo, due persone sono rimaste ferite.

Si tratta di un 80enne del posto, ferito in modo non grave, e di una 75enne della zona: l'anziana, in particolare, è stata estratta dalle lamiere contorte dal personale del 118 e poi affidata ai sanitari dell'elisoccorso, con il mezzo che è partito alla volta dell'ospedale "San Camillo" di Roma, dove la donna ha avuto accesso in codice rosso.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale larianese per oltre un'ora e mezza: i rilievi di rito, invece, sono stati compiuti dai carabinieri della Stazione di Lariano e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Velletri.