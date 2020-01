Un nuovo elicottero al servizio della Guardia di finanza.

A ridosso di Natale, infatti, all'interno dell'aeroporto di Pratica di Mare, a Pomezia, è stato consegnato il nuovo mezzo della linea di volo "PH-139D" in uso alla Sezione aerea delle Fiamme gialle.

In particolare, si tratta di un mezzo modernissimo, che va ad arricchire una flotta che il Corpo sta ammodernando da qualche tempo a questa parte.

La cerimonia all'interno dello scalo militare pometino ha visto la presenza, tra gli altri, del comandante regionale del Lazio - il generale di Corpo d'armata Michele Carbone -, del comandante del Centro di aviazione - il generale di brigata Joselito Minuto -, del comandante del Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia - il colonnello Armando Franza - e del comandante della Sezione aerea - il maggiore Salvatore Ciavarino -.

«Il nuovo elicottero - hanno spiegato dalla Finanza - è stato concepito e realizzato con specifici requisiti e peculiari caratteristiche tecnico-costruttive opportunamente elaborate per assolvere in maniera efficace ed efficiente i molteplici compiti inerenti l'esplorazione aeromarittima e al controllo del territorio di competenza delle Regioni del Lazio e dell'Umbria. Il mezzo - hanno aggiunto le Fiamme gialle - andrà a implementare la componente aerea regionale che, in virtù delle accresciute potenzialità, potrà trarne giovamento sotto il profilo operativo».

Tra l'altro, non si può dimenticare come gli elicotteri siano fondamentali per il lavoro della Finanza, anche alla luce delle accresciute funzioni relative alla sicurezza del mare.