Gli specialisti dei furti in abitazione sono tornati a colpire nel capoluogo e lo hanno fatto intascando un bottino consistente: muovendosi indisturbati sotto la luce del sole, in un quartiere residenziale, i ladri hanno svaligiato l'attico di una famiglia in vista della città. Cercavano soldi e gioielli, ne hanno portati via per un valore che si aggira attorno ai 50.000 euro.

La scoperta del furto risale al primo pomeriggio di ieri quando i proprietari hanno fatto ritorno in casa: l'appartamento all'ultimo piano di un palazzo della zona di via Parini, nel quartiere R6-Isonzo, è rimasto incustodito per qualche ora, il tempo sufficiente agli scassinatori per intrufolarsi nella casa e rovistare tutte le stanze.

I poliziotti della Questura che si stanno occupando del caso sembrano orientati proprio per la banda di specialisti: lo scenario suggerisce che i ladri non hanno lasciato nulla al caso. A partire dal fatto che si sono mossi di giorno, quando la maggior parte delle abitazioni vengono lasciate incustodite e soprattutto i rumori dello scasso possono essere facilmente confusi dal vicinato.

E di rumore, i ladri entrati in azione tra la mattina e il pomeriggio di ieri, devono averne fatto abbastanza visto che hanno dovuto forzare la porta per violare l'attico preso di mira. Una strada obbligata visto che l'appartamento era già stato visitato in passato dai soliti ignoti con una tecnica particolare: in quel caso i banditi erano passati dall'esterno, scalando i tubi del gas installati sulla facciata del palazzo. Tant'è vero che i condomini, per evitare altre sgradite visite, avevano fatto installare del filo spinato attorno a tutte le linee di approvvigionamento del gas domestico.