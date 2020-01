Punta deciso sul contatto continuo con i cittadini e sulla tenacia nel contrasto alla criminalità il nuovo questore di Latina, il dirigente superiore Michele Maria Spina che oggi si è insediato negli uffici di corso della Repubblica, raccogliendo l'eredità di Rosaria Amato che l'ha preceduto al vertice della Polizia di Stato nella provincia pontina. Reduce dall'incarico alla guida del Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania, il dirigente superiore Michele Maria Spina ha lavorato per molti anni nel territorio di Napoli, alla guida di commissariati delicati come quello di Scampia dove ha condotto operazioni quotidiane di contrasto al malaffare, prima di dirigere l'Ufficio Prevenzione Generale della stessa Questura del capoluogo partenopeo. Con la stessa tenacia con cui ha lavorato in contesti difficili, intende affrontare ora l'incarico a Latina: «È fondamentale il contatto continuo con i cittadini, con le associazioni di categoria e tutti coloro i quali hanno bisogno di segnalare qualcosa, per conoscere le esigenze del territorio e dare risposte concrete, per assicurare la percezione della sicurezza da parte della gente. Sono convinto poi dell'importanza di fare squadra con le altre forze dell'ordine per contrastare la criminalità con pervicacia».