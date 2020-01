E' morto a Roma dopo una lunga malattia Paolo Brunori, grande giornalista sulla scena italiana fin dagli anni '50. Iscritto all'ordine dei giornalisti dal 1962, era nato a Torino e avrebbe compiuto 88 anni il 16 gennaio. Uno spirito allegro e positivo, grande viaggiatore e intellettuale di riferimento per tanti giovani che si avvicinavano alla professione. Paolo Brunori ha lavorato per diversi quotidiani come Bergamo Oggi e Il Tempo dove è rimasto fino al 1988 per poi entrare a far parte del gruppo editoriale fondato da Giuseppe Ciarrapico e quindi Latina Oggi. E' stato direttore responsabile da novembre del 1992 fino al 1995. In seconde nozze aveva sposato la figlia dell'artista Gino Severini (tra i firmatari del manifesto futurista), Romana Severini da cui è nata poi Martina Brunori. I funerali si svolgeranno domani alle 11 nella chiesa del Cristo Re in piazza Mazzini a Roma. Le spoglie saranno successivamente trasportate al cimitero della Misericordia di Cortona dove è sepolto Gino Severini.