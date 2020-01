La Polizia di Stato, nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha dato esecuzione a numerose perquisizioni personali e locali nel territorio di Aprilia. L'attività investigativa svolta dagli investigatori della Squadra Mobile, espletata alla periferia di Aprilia, presso l'abitazione di Roberto Mirabilio classe 1962, con precedenti specifici, ha consentito di rinvenire sostanza stupefacente del tipo marjuana, suddivisa in più lotti, per un peso complessivo di kg. 5,750.

Oltre a detto stupefacente, nel medesimo sito, a riprova della finalità di spaccio perseguita dall'indagato, sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati due bilancini elettronici di precisione. Nel corso delle operazioni è stata individuata un'altra unità abitativa nel comune di Velletri, in località Colle Ottone Alto, dove stava per accedere un cittadino pakistano, richiedente asilo politico, Ali Rizwan classe 1990. A seguito di un'accurata perquisizione, estesa per tutti e tre i livelli costituenti l'abitazione, è stata riscontrata la presenza di un'estesa coltivazione, corredata di impianto elettrico di illuminazione e ventilazione, impianto idrico e annesso essiccatoio, di complessive 127 piante di marjuana, in piena produzione. Inoltre sono stati rinvenuti Kg. 39,58 di sostanza stupefacente del tipo marjuana, oltre ad ulteriori 12 piante. Ancora è stata rinvenuta la somma di denaro contante di Euro 1.200, ritenuta provento dell'attività criminosa. Anche presso tale immobile venivano rinvenuti e posti in sequestro tre bilancini elettronici di precisione.

È inoltre intervenuto personale tecnico di ENEL che ha accertato un abusivo allaccio dell'energia elettrica per garantire idonea copertura energetica all'illecito impianto istallato. Per tali motivi Roberto Mirabilio e ALI Rizwan sono stati anche deferiti alla Procura di Velletri (RM) per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Al termine delle formalità di rito, gli arrestati sono stati associati rispettivamente presso le Case Circondariali di Latina e Velletri, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria procedente. Nello stesso contesto investigativo, infine, si è proceduto a deferire in stato di libertà alla Procura di Latina per il reato di detenzione ai fini di spaccio, un altro soggetto di circa 25 anni che, nel corso di una ulteriore perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di grammi 311,649 di sostanza stupefacente del tipo marjuana, ed un bilancino di precisione.