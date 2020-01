Si concluderà a luglio il processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina Stefano Nicolucci, nei confronti di un 32enne, di origine cecena, difeso dall'avvocato Marco Maietta del Foro di Frosinone. L'imputato accusato di lesioni nei confronti di un detenuto. Ieri l'imputato ha rilasciato l'esame davanti al giudice e ha ricostruito i fatti, sostenendo che aveva risposto ad una aggressione da parte di un altro detenuto che lo voleva accoltellare durante l'ora d'aria e che aveva reagito sferrando un pugno e provocando una prognosi di 30 giorni. L'imputato si trovava in carcere per una condanna a 18 anni di omicidio per un fatto avvenuto nell'agosto del 2012 ad Aprilia. La scena delle botte era stata ripresa anche da alcune telecamere, c'è da sottolineare che era stata preparata una informativa della polizia penitenziaria dove erano stati ricostruiti i fatti anche sulla scorta di quello che era emerso dalle immagini. Ieri si è svolta una nuova udienza e l'imputato ha parlato e ha sostenuto che era stato aggredito dalla parte offesa. Alla fine il processo è stato rinviato al 3 luglio quando sarà chiuso il dibattimento ed è prevista la discussione e a seguire sarà emessa la sentenza da parte del giudice.