Picchiato brutalmente in strada, un uomo di circa 60 anni è finito in ospedale con una serie di ferite e contusioni piuttosto gravi. L'aggressione si è consumata nel primo pomeriggio di ieri al lido di Latina, nei pressi del Consorzio residenziale Astura, dove sono intervenuti i soccorritori di un'ambulanza del 118 oltre alle pattuglie dei Carabinieri che si sono occupate dei primi accertamenti finalizzati soprattutto alle ricerche degli aggressori, almeno due, svaniti nel nulla in pochi minuti.