Non accenna a placarsi l'ondata di furti in abitazione che sta investendo il capoluogo a partire dalle festività natalizie, storicamente il periodo dell'anno più intenso per i "topi" d'appartamento. E a colpire sono sempre gli specialisti dello scasso, nell'ultimo caso veri e proprio professionisti dalle mani di "velluto" visto che l'altra sera sono riusciti a svaligiare un'abitazione della periferia di Latina, mentre le vittime consumavano la cena dentro casa e non si sono accorte di niente fin quando i banditi, al momento di scappare, hanno provocato qualche rumore di troppo.