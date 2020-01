Una donna di Nettuno e un uomo di Roma sono stati salvati dai vigili del fuoco nella zona delle "Grotte del Neolitico" di Castel Gandolfo.

In particolare, la 48enne nettunese e il 51enne romano, insieme al loro cane, avevano perso l'orientamento proprio nelle vicinanze del costone roccioso all'interno dei boschi che volgono verso il lago e hanno chiamato i soccorsi: immediata la mobilitazione dei vigili del fuoco del soccorso alpino e fluviale che si sono prima portati in zona con l'elicottero "Drago" e poi calati con il verricello per recuperare i dispersi.

Sia loro che il cane, fortunatamente, stanno bene: una volta scesi a terra sono stati visitati dai sanitari del 118, mentre in zona erano presenti anche i vigili del fuoco di Marino e i carabinieri di Castel Gandolfo.