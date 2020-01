"Diritto penale dello sport e profili deontologici» è il titolo del convegno che si terrà il 16 gennaio alle 15 presso l'aula magna della Facoltà di Economia e organizzato dal centro Studi per il diritto e la medicina dello sport. Tra i relatori l'avvocato Giuseppe Napoleone che parlerà dei «Profili penali del doping", mentre l'avvocato Renato Mattarelli che parlerà di "Emotrasfusione nel doping". A seguire la relazione del professor Fabio Iudica su «La frode sportiva», l'intervento del professor Alessandro Benincampi su «Il falso paralimpismo: casistica, controlli, rimedi», ancora la relazione dell'avvocato Armando Argano sulla "Responsabilità penale delle società sportive e profili deontologici della difesa". Subito dopo la relazione di Renato Grillo, Presidente del Collegio di Garanzia dello sport paralimpico e già consigliere della Corte di Cassazione che parlerà del «Daspo nella giurisprudenza penale della Corte Suprema di cassazione e i nuovi profili della responsabilità oggettiva». A seguire l'intervento dell'avvocato Cristina Varano su "Patteggiamento penale e procedimento sportivo: efficacia e interferenze". Sono previsti contributi istituzionali al convegno che vale ai fini dei crediti per gli iscritti all'Ordine degli avvocati.

