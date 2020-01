In particolare, perquisendo la casa della convivente dell'uomo, i carabinieri della locale Stazione hanno trovato un trattore nascosto all'interno di un container, ma anche un trincia-erba occultato dentro a un capannone e coperto da alcuni teloni.

Ricettazione. E' questa l'ipotesi di reato per cui è stato denunciato a piede libero un 46enne originario di Maenza e domiciliato a Castro dei Volsci, in Ciociaria.

