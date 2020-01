Nell'ambito delle verifiche, la Guardia costiera ha sequestrato diversi chili di telline, prodotto risultato non tracciabile: il venditore, a quanto pare, alla vista delle divise si è allontanato, abbandonando i molluschi.

Ore di controlli, quelle scorse, per la banchina della piccola pesca, nel porto di Anzio. Una task force composta da personale della Guardia costiera e della polizia locale di Anzio - rispettivamente coordinate dai comandanti Luca Giotta e Antonio Arancio - ha dato vita ad alcune verifiche che hanno riguardato sia la tutela della filiera della pesca e il diritto al commercio del prodotto ittico, ma anche il rispetto dell'ordinanza comunale che regola la cessione del pescato alla cittadinanza.

