Al maggiore Buschittari, da parte nostra, va un caro saluto, unito a un ringraziamento e a un in bocca al lupo per la nuova "avventura" professionale.

E i risultati del suo lavoro ad Anzio, Nettuno e Ardea sono stati tangibili, così come è stato fattivo il suo impegno per il territorio.

«Sono arrivato con gioia ad Anzio - spiegò l'allora 32enne capitano dei carabinieri nel giorno del suo insediamento - in quanto, pur essendo nativo delle Marche, ho trascorso gran parte della mia vita a Roma».

Alla guida dell'Arma territoriale dal settembre 2016, dopo tre anni e quattro mesi di intenso e proficuo lavoro il maggiore saluterà il litorale romano per assumere un nuovo e prestigioso compito in Sicilia: si tratta di un incarico di Stato Maggiore al Comando Interregionale "Culqualber" di Messina.

