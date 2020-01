Esposti in serie per chiedere l'installazione di una videocamera di sorveglianza per scongiurare l'abbandono sconsiderato di rifiuti. Il risultato: nessuna risposta, nessuna telecamera e una strada che ormai non può più essere percorsa.

È questa la segnalazione che arriva da un cittadino di Nettuno, Valerio Marchione, da sempre attento alle tematiche legate all'ambiente e alla sua tutela, che ha inviato alcune foto scattate nelle scorse ore in via Vallepietra, la strada che si trova a pochi metri dal laghetto Granieri - all'interno del Sito di interesse comunitario del Bosco di Foglino - e congiunge via Padre Pio con via Granieri stessa.

«Sono mesi che chiedo che venga posizionata dal Comune di Nettuno, tramite esposti, una videocamera contro gli scarichi illeciti. Quanto ancora devono sopportare i residenti e gli agricoltori di via Vallepietra in zona Pantani - Granieri? - scrive Marchione -. Oggi (ieri, ndr), addirittura non si può più transitare. Ma il sindaco con delega all'Ambiente e l'assessore alla Sicurezza sono consapevoli di cosa sta succedendo nelle campagne nettunesi?» E la situazione, a giudicare dalle foto, è davvero insostenibile: a farla da padrone sono gli inerti, con decine e decine di sacchetti contenenti calcinacci e materiale di risulta. Ma non mancano pneumatici, parti di mobili, l'insegna di un negozio, plastica varia, sacchi neri contenenti chissà cosa e molto altro ancora.

Tra l'altro, questa zona non è purtroppo nuova a simili scempi: in passato, addirittura, l'immondizia è stata gettata all'interno dei terreni privati, con tanto di danno per i proprietari che si sono trovati alle prese con lo smaltimento di rifiuti non propri.