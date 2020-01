Scene da film ieri sera tra Anzio e Nettuno. Davanti alla stazione di quest'ultima città un cittadino pakistano è stato picchiato a scopo di rapina da quattro giovani. Sul posto è subito intervenuta la polizia, con i ragazzi che hanno provato a fuggire. Ne è nato un inseguimento a folle velocità per le vie della città concluso soltanto alcuni minuti dopo in via Cupa dei Marmi, al confine con Anzio, dopo che poliziotti avevano esploso 12 colpi di pistola contro le gomme e il cofano di una Fiat Punto bianca. A margine di una breve colluttazione con gli agenti, i 4 ragazzi , due italiani, un tunisino nato in Italia e un romeno, tutti maggiorenni e giovanissimi, sono stati fermati, portati in commissariato e accompagnati in carcere.