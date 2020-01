Una voragine si è aperta sotto l'asfalto di viale Carturan, a causa di un cedimento del terreno. Le segnalazioni sono scattate quando si è creato un piccolo buco e il manto stradale ha iniziato a cedere, lasciando intendere che il sottosuolo stava cedendo. Segnalazioni seguite quindi dall'intervento della Polizia Locale che ha accertato appunto la presenza di una vera e propria voragine, che ha portato alla chiusura del tratto di strada interessato, dalla circonvallazione fino a piazzale Carturan, in attesa della squadra di pronto intervento per la riparazione del guasto che ha provocato lo smottamento.

