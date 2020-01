Sarà interrogato questa mattina dal giudice Giuseppe Cario, l'uomo di 51 anni arrestato dalla Squadra Mobile per stalking. Per la prima volta in provincia di Latina viene contestato anche il revenge porn che vede come vittima una donna ricattata da un uomo con cui aveva avuto una relazione. L'indagato non è nuovo ad episodi del genere e alcuni anni fa era salito alla ribalta della cronaca quando si era barricato in casa dell'ex moglie minacciando di far esplodere tutto ed era stato anche arrestato. L'uomo era stato condannato per questo episodi. Alle 9,30 questa mattina il 51enne avrà la possibilità di offrire la sua versione dei fatti al magistrato che ha emesso il provvedimento cautelare. L'operazione era stata condotta dalla Squadra Mobile.