Il tutto è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti di rito.

I carabinieri hanno denunciato due giovani di Aprilia fermati nel capoluogo. Si tratta di un 28enne, R.D. e di un 18enne, B.S. I militari hanno trovato, nell'auto, 12 grammi di haschish e 120 euro suddivisi in sei banconote da 20 euro, nonché una mazza da baseball occultata nel cofano del mezzo, una spranga di ferro della lunghezza di cm 50 occultata sotto il sedile del guidatore ed un coltellino intriso di sostanza stupefacente. Nel medesimo ambito operativo è stato segnalato altresì alla prefettura competente, il secondo giovane trovato in possesso di grammi 1,42 di sostanza stupefacente del tipo haschish.

