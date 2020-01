Una nuova operazione antidroga si è svolta a Fondi, dove un uomo di 56 anni è stato arrestato con l'accusa di spaccio di droga, perché trovato in possesso di 3 grammi e mezzo di cocaina e ben 850 grammi di hashish, divisi in panetti. La scoperta dei carabinieri della tenenza di Fondi, dopo una perquisizione personale che ha consentito di trovare la coca. Non contenti i militari hanno proseguito la perquisizione presso l'abitazione, dove sono stati trovati 850 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 1.950 euro. L'uomo è stato condotto alla casa circondariale di Latina. Il materiale tutto sequestrato.