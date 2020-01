Incidente tra due auto in via Mediana, tra Cisterna e Aprilia. Per cause ancora da accertare si sono scontrate una Citroen Picasso e una Ford Ka. L'incidente è avvenuto a qualche centinaio di metri dal ristorante Il Capanno. Il bilancio è di tre feriti. Sul posto la polizia locale di Cisterna e due ambulanze del 118. I feriti sono stati trasferiti al Goretti e alla clinica di Aprilia