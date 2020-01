Sul posto è intervenuta la pattuglia della polizia stradale di Terracina i cui agenti, dopo essersi sincerati delle condizioni dei due conducenti, hanno provveduto a svolgere tutte le operazioni di rito, dalle acquisizioni dei documenti relativi ai mezzi e ai rispettivi autisti, ai rilievi dei segni per chiarire la dinamica.

In particolare, ad avere la peggio è stato uno dei due, che prima di essere rimosso è stato fermo a bordo carreggiata per circa un paio d'ore.

Ha causato più di qualche ripercussione sul traffico stradale l'incidente avvenuto ieri sulla strada statale 156 dei Monti Lepini, intorno al chilometro 23, ossia nei pressi del confine tra Priverno e Prossedi. Due camion, per motivi ancora da chiarire, sono venuti a contatto tra loro. L'impatto tra i due mezzi, per fortuna, è stato quasi laterale, ma tuttavia i camion hanno riportato danni.

