L'intervento è riuscito e lo staff sanitario che ha operato la donna è riuscito a riattaccare l'arto che rischiava di perdere. E' quello che trapela sulle condizioni della 39enne rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto lo scorso 3 gennaio alla periferia di Latina a Borgo Montello quando la Bmw su cui era a bordo era finita fuori strada finendo contro un piccolo muretto. L'impatto era stato violento e sul luogo dell'incidente era intervenuto anche l'elicottero del 118 che aveva trasportato la 39enne a Roma a causa del suo quadro clinico considerato dai soccorritori drammatico ed era stata trasferita in eliambulanza al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. I medici sono riusciti nell'impresa di salvare gli arti anche se le condizioni di salute della donna restano sempre delicate e la prognosi non è stata sciolta ed è in coma indotto.