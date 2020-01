Un minorenne è stato investito da un'auto, stamattina intorno alle 8, mentre attraversava il centro città in bicicletta, diretto a scuola. Il ragazzo è stato centrato da un'utilitaria all'incrocio tra corso della Repubblica e via Eugenio di Savoia, dove ha ricevuto i primi soccorsi dai passanti. Lo studente era cosciente e le sue condizioni non gravi quando è stato soccorso da un'ambulanza del servizio 118 che lo ha trasportato d'urgenza presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti. Per i rilievi e gli accertamenti del caso è intervenuta la Polizia Locale.