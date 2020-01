Nella serata di ieri, militari della stazione di Formia davano esecuzione all'ordinanza emessa dal gip presso il tribunale di Cassino che disponeva nei confronti dei coniugi un sessantacinquenne e una sessantunenne, il divieto di avvicinamento alle vittime ad una distanza non inferiore di 100 metri. Negli ultimi mesi le vittime avevano segnalato le sistematiche vessazioni a cui erano sottoposte da parte di una coppia abitante nello stesso stabile che, mediante scritte ed insulti a sfondo omofobo e continui atteggiamenti molesti, li avevano costretti a cambiare le proprie abitudini di vita, facendoli vivere in uno stato di forte agitazione. la ricostruzione svolta dai carabinieri di Formia è stata positivamente vagliata dal p.m. dott.ssa d'orefice che avanzava richiesta di misura cautelare al Gip di cassino, Salvatore Scalera, il quale emetteva l'ordinanza.

